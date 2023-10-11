Полиция Финляндии обнаружила "внешние следы" на месте аварии газопровода Balticconnector

Об этом заявила Центральная криминальная полиция Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti .

Техническое расследование требует времени, так же как и рассмотрение и анализ результатов. Полиция Финляндии активно сотрудничает с властями Эстонии.

"Сейчас погода влияет на операции в центральной части Финского залива. Условия сложные. Подводные исследования продлятся минимум несколько дней", - сказал командующий пограничной службы Финляндии.

Представители полиции говорят, что есть основания подозревать, что для причинения вреда была использована внешняя сила, и в этом случае это преступление.

Авария могла произойти не из-за взрыва

Центральная уголовная полиция взяла на себя ответственность за расследование во вторник под уголовным названием "Вандализм при отягчающих обстоятельствах".

Однако на этом этапе нельзя исключить любую другую возможность причин аварии. Речь идет о возможном ударе якоря, который мог застрять в трубе.

Также полиция уточняет, что по предварительной информации, реального взрыва на месте аварии не произошло.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.

Сегодня стало известно, что для ремонта повреждений на газопроводе Balticconnector, между Эстонией и Финляндией, может потребоваться до пяти месяцев.