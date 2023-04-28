Поліція евакуювала семеро дітей з лінії фронту поблизу Куп'янська (відео)

"Поліцейські та волонтери евакуювали жінок і дітей з сіл Пісчане, Березники та Кучерівка Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час евакуації поліцейські роз'яснили родинам з дітьми, що по лінії фронту всі діти мають бути евакуйовані до безпечних місць.

"Це робиться заради дітей. В першу чергу задля їх безпеки, - вмовляють поліцейські та додають: Жінок з дітьми ми евакуюємо до Харкова, де всім буде надано тимчасове житло", - сказав начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Евакуаційні заходи триватимуть, поки працівники поліції не вивезуть всіх дітей до безпечних місць.