Полиция эвакуировала семерых детей с линии фронта вблизи Купянска (видео)

Правоохранителям удалось эвакуировать семерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет с линии фронта вблизи Купянска (Харьковская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Полицейские и волонтеры эвакуировали женщин и детей из сел Песчане, Березники и Кучеровка Купянского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время эвакуации полицейские разъяснили семьям с детьми, что по линии фронта все дети должны быть эвакуированы в безопасные места.
"Это делается ради детей. В первую очередь ради их безопасности, - уговаривают полицейские и добавляют: Женщин с детьми мы эвакуируем в Харьков, где всем будет предоставлено временное жилье", - сказал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Эвакуационные мероприятия будут продолжаться, пока сотрудники полиции не вывезут всех детей в безопасные места.
Напомним, что из постоянно находящейся под обстрелами Авдеевки (Донецкая область) вывезли еще двух несовершеннолетних парней. В городе остается еще один ребенок.
Кроме Бахмута Донецкой области, принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона.
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