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Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 14:42
Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова Фото: руководитель полиции Киева Иван Выговский (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция рассматривает версии гибели народного депутата Антона Полякова. Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа.

Об этом заявил руководитель полиции Киева Иван Выговский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Полиция отрабатывает обе версии гибели народного депутата Антона Полякова: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм.

На вопрос о том, дала ли нардеп Скороход показания, которые бы могли свидетельствовать о насильственном характере смерти депутата, он ответил: "Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход мы не можем говорить, так как это тайна досудебного расследования".

В рамках расследования проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Сейчас отсутствуют основания считать какую-то версию главной", - сказал Выговский.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, помогут ли заключения экспертиз, которые еще не завершены, прояснить ситуацию, Выговский сказал: "Некоторые - да. Точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз".

Напомним, в организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество.

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