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Поліція ще не встановила, за яких обставин наркотики потрапили в організм Полякова

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 14:42
Поліція ще не встановила, за яких обставин наркотики потрапили в організм Полякова Фото: керівник поліції Києва Іван Виговський (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Поліція розглядає версії загибелі народного депутата Антона Полякова. Поліція ще не встановила, за яких обставин наркотики потрапили в організм нардепа.

Про це заявив керівник поліції Києва Іван Виговський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Поліція відпрацьовує обидві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм.

На питання про те, чи дала нардеп Скороход свідчення, які б могли свідчити про насильницький характер смерті депутата, він відповів: "Справа дійсно резонансна, на сьогоднішній день ще триває досудове розслідування. Про свідчення Скороход ми не можемо говорити, так як це таємниця досудового розслідування".

В рамках розслідування проводиться більше 20 експертиз, отримані результати по чотирьох з них.

"Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Зараз відсутні підстави вважати якусь версію головною", - сказав Виговський.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершені, прояснити ситуацію, Виговський сказав: "Деякі - так. Крапку будемо ставити після надходження висновків усіх експертиз".

Нагадаємо, в організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину.

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