UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поліція Данії виявила невідомі дрони біля газового родовища у Північному морі

Фото: поліція Данії виявила невідомі дрони у газового народження (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Данії виявила невідомі безпілотники поблизу газових платформ біля датських родовищ газу Halfdan B у Північному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"Національна поліція може підтвердити, що на вихідних ми отримували повідомлення про спостереження безпілотників у Північному морі", - заявили представники правоохоронних органів.

Також повідомляється, що компанії, які займаються видобутком природного газу, посилили заходи безпеки, щоб уникнути диверсій та можливих надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що Британія погодилася допомогти Данії у розслідуванні пошкоджень на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Раніше також ми писали, що 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на "Північних потоках". На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания