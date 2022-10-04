Поліція Данії виявила невідомі дрони біля газового родовища у Північному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

"Національна поліція може підтвердити, що на вихідних ми отримували повідомлення про спостереження безпілотників у Північному морі", - заявили представники правоохоронних органів.

Також повідомляється, що компанії, які займаються видобутком природного газу, посилили заходи безпеки, щоб уникнути диверсій та можливих надзвичайних ситуацій.