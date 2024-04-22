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Поліція дала поради українцям, як не потрапити на схему шахраїв по SMS

Архівне фото: поліція дала поради українцям, як не потрапити на схему шахраїв по SMS (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Зловмисники надсилають українцям фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Не потрібно переходити за такими посиланнями, щоб не втратити свої гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію.

Правоохоронці уточнили, що такі повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Поліція навела кілька порад, які допоможуть українцям не втратити свої гроші:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, що надходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.

Інші поради на цю тему

Раніше в МВС повідомляли, що шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти.

А нещодавно в інтернеті знову активізувалися шахраї, які вимагають кошти в українців. Вони телефонують і під виглядом допомоги рідним виманюють кошти у довірливих громадян.

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