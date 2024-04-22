Поліція дала поради українцям, як не потрапити на схему шахраїв по SMS

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Раніше в МВС повідомляли, що шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти.

А нещодавно в інтернеті знову активізувалися шахраї, які вимагають кошти в українців. Вони телефонують і під виглядом допомоги рідним виманюють кошти у довірливих громадян.

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