"Ваш родич у біді". Поліція попередила про найпоширеніші схеми шахрайства
В інтернеті знову активізувались шахраї, які вимагають кошти в українців. Вони телефонують та виглядом допомоги рідним виманють кошти у довірливих громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції.
Як розповіли у відомстві, зловмисники телефонують та повідомляють, що близька людина потрапила в біду й вимагають грошові кошти.
У поліції нагадали, як діяти, щоб вберегтися від такого виду шахрайства. В першу чергу варто обов'язково розповісти своїм близьким родичам, особливо старшому поколінню, про існування такого виду шахрайств.
Якщо ви отримали такий дзвінок, то потрібно не піддаватись емоціям. Шахраї - майстри психології. Тому у жодному разі не панікуйте і не поспішайте виконувати умови аферистів.
Варто попросити людину, яка вам зателефонувала, назвати ім’я вашого родича, місто в якому він живе, описати його зовнішність і відповісти на запитання особистого характеру. Пам’ятайте, у шахраїв одна мета - видурити у вас гроші.
Також варто якнайшвидше передзвонити тому, хто "потребує негайної допомоги", або людям, які можуть бути поруч, і підтвердити або спростувати те, що трапилося.
У поліції зауважили, що злочинці активізуються надвечір чи вночі, щоб застати жертву зненацька.
Якщо ж ви все ж опинились в подібній ситуації - не зволікаючи, телефонуйте 112.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.
Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.
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