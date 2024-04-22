Полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS
Архивное фото: полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS (Виталий Носач, РБК-Украина)
Злоумышленники присылают украинцам фейковые SMS о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Не нужно переходить по таким ссылкам, чтобы не потерять свои деньги.
Правоохранители уточнили, что такие сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы. Полиция привела несколько советов, которые помогут украинцам не потерять свои деньги:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
- проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
- заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
- оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
- не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, поступающие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.
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Ранее в МВД сообщали, что мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты.
А недавно в интернете снова активизировались мошенники, требующие средства у украинцев. Они звонят по телефону и под видом помощи родным выманивают средства у доверчивых граждан.
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