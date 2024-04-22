Полиция дала советы украинцам, как не попасть на схему мошенников по SMS

Другие советы на эту тему

Ранее в МВД сообщали, что мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты.

А недавно в интернете снова активизировались мошенники, требующие средства у украинцев. Они звонят по телефону и под видом помощи родным выманивают средства у доверчивых граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.