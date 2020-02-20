Полиция будет пресекать препятствование размещению эвакуированных из Уханя

Правоохранители будут пресекать попытки препятствования размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, препятствования размещению эвакуированных или нарушения режима их обсервации будут пресечены полицией и Нацгвардией.

"Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба", - говорится в заявлении.

Напомним, что после прилета самолета из охваченного коронавирусом Уханя в Харьков, эвакуированных украинцев и иностранцев доставят в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

Также РБК-Украина писало, что утром 20 февраля жители Новых Санжар в Полтавской области перекрыли дорогу до медицинского заведения, где должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Известно о минимум одном задержанном.

Кроме того, вчера в Винниках Львовской области местные жители устроили акцию протеста против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя. Протестующие блокировали дорогу до медицинского учреждения.