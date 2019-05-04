Полиция Британии не будет расследовать утечку информации из Совета нацбезопасности

Полиция Британии не будет открывать дело против министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации. Об этом сообщает BBC.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона за несанкционированную утечку информации с заседания Совета безопасности страны. Однако, в британской полиции сообщили, что утечка информации не составила уголовного преступления. Также Уильямсон отрицает свою ответственность за утечку.

Отметим, министра уволили после заседания Совета безопасности, на котором обсуждали разрешение китайском технологическом концерна Huawei участвовать в развитии сети мобильной связи 5G в Британии.

Напомним, Уильямсона уволили 1 апреля 2019 года. Представитель Терезы Мэй заявил, что она "утратила уверенность" в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета.

РБК-Украина сообщало, ЦРУ заявило, что Huawei спонсируется китайскими спецслужбами. По информации ЦРУ, китайскому гиганту Huawei предоставляет финансирование разведка и армия КНР, а также Комиссия с нацбезопасности Китая.