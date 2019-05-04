Поліція Британії не буде розслідувати витік інформації з Ради нацбезпеки

Поліція Британії не буде відкривати справу проти міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік інформації. Про це повідомляє BBC.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона за несанкціонований витік інформації із засідання Ради безпеки країни. Однак, у британській поліції повідомили, що витік інформації не становив кримінального злочину. Також Вільямсон заперечує свою відповідальність за витік.

Зазначимо, міністра звільнили після засідання Ради безпеки, на якому обговорювали дозвіл китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розвитку мережі мобільного зв'язку 5G в Британії.

Нагадаємо, Вільямсона звільнили 1 квітня 2019 року. Представник Терези Мей заявив, що вона "втратила впевненість у його здатності виконувати обов'язки міністра оборони та члена її кабінету.

РБК-Україна повідомляло, ЦРУ заявив, що Huawei спонсорується китайськими спецслужбами. За інформацією ЦРУ, китайському гігантові Huawei надає фінансування розвідка і армія КНР, а також Комісія з нацбезпеки Китаю.