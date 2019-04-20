ЦРУ заявило, что Huawei спонсируется китайскими спецслужбами, - The Times

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

В ЦРУ заявили, что компания получала деньги от китайских спецслужб

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов считает, что одну с крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies финансируют китайские спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Times.

Сообщается, что по информации ЦРУ, китайскому гиганту Huawei предоставляет финансирование разведка и армия КНР, а также Комиссия с нацбезопасности Китая.

Издание сообщает, что разведка Соединенных Штатов предоставила Британии необходимую информацию о том, что Huawei брала деньги в Народно-освободительной армии, Комиссии с нацбезопасности, а также от третьей ветки китайской государственной разведывательной сети.

В самой компании отказались комментировать данную информацию заявив, что не будут давать ответ на "необоснованные обвинения, которые подкреплены нулевыми доказательствами".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Huawei подала в суд на правительство США. Компания Huawei Technologies подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности.