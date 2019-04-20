ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦРУ заявило, что Huawei спонсируется китайскими спецслужбами, - The Times

Новости » Политика    20.04.2019 - 13:02
ЦРУ заявило, что Huawei спонсируется китайскими спецслужбами, - The Times
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

В ЦРУ заявили, что компания получала деньги от китайских спецслужб

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов считает, что одну с крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies  финансируют китайские спецслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Times.

Сообщается, что по информации ЦРУ, китайскому гиганту Huawei предоставляет финансирование разведка и армия КНР, а также Комиссия с нацбезопасности Китая.

Издание сообщает, что разведка Соединенных Штатов предоставила Британии необходимую информацию о том, что Huawei брала деньги в Народно-освободительной армии, Комиссии с нацбезопасности, а также от третьей ветки китайской государственной разведывательной сети.

В самой компании отказались комментировать данную информацию заявив, что не будут давать ответ на "необоснованные обвинения, которые подкреплены нулевыми доказательствами".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Huawei подала в суд на правительство США. Компания Huawei Technologies подала иск на власти США в федеральный суд в Техасе, оспаривая решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудование из соображений безопасности.

В ЦРУ убедили Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей, - NYT Финдиректор Huawei подала в суд на власти Канады
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЦРУHuawei
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь