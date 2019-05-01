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В Британии уволили министра обороны из-за утечки информации

Новости » Политика    01.05.2019 - 20:58
В Британии уволили министра обороны из-за утечки информации
Фото: Гэвий Уильямсон (twitter.com/IainDale)

Представитель Терезы Мэй заявил, что она "утратила уверенность" в его возможностях

В Британии был уволен министр обороны Гэвин Уильямсон после расследования утечки информации из Совета национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Представитель Терезы Мэй заявил, что она "утратила уверенность" в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета.

"Решение премьер-министра основано на его поведении, связанном с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашение информации с заседания Совета национальной безопасности", - рассказал представитель.

Сообщается, что это заявление прозвучало после того, как секретарь кабинета министров Британии Марке Седвилл заподозрил огромную утечку информации, после того как на прошлой неделе стало известно о решении дать Huawei создание британской сети 5G.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦРУ заявило, что Huawei спонсируется китайскими спецслужбами. По информации ЦРУ, китайскому гиганту Huawei предоставляет финансирование разведка и армия КНР, а также Комиссия с нацбезопасности Китая.

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