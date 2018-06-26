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Интервью

Полиция в 2018 году передала в суд 9 уголовных дел в отношении журналистов

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 17:10
Фото: Александр Ковтун (mvs.gov.ua)
Фото: Александр Ковтун (mvs.gov.ua)

В полиции не наблюдают устойчивой тенденции по передаче уголовных дел в суд

Правоохранители в 2018 году передали в суд 9 уголовных производств по фактам препятствования профессиональной деятельности журналистов в Украине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун, передает корреспондент РБК-Украина.

"За 5 месяцев 2018 года девять правонарушений уже направлены в суд. Относительно категорий преступлений, которые направлены в суд, в этом году - 20% это статья 345-1 УК (Погороза или насилие в отношении журналиста, - ред.), и 80% - статья 171 УКУ (препятствование деятельности журналиста, - ред.)", - рассказал Ковтун.

По его словам, в полиции не наблюдают устойчивой тенденции передачи уголовных дел в суд.

"О направлении в суд уголовных правонарушений относительно препятствования журналистской деятельности устойчивой тенденции нет. В 2013 году их было 10 правонарушений, в 2014 году - 8, в 2015 - 12, в 2016 - 23 дела направлены в суд, в 2017 - 18", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за препятствования работе журналистов полиция открыла почти 100 дел в 2018 году.

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Теги публикации: полиция, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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