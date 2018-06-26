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Поліція у 2018 році передала до суду 9 кримінальних справ щодо журналістів

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 17:10
Фото: Олександр Ковтун (mvs.gov.ua)
Фото: Олександр Ковтун (mvs.gov.ua)

В поліції не спостерігають сталої тенденції щодо направлення кримінальних справ до суду

Правоохоронці у 2018 році передали до суду 9 кримінальних проваджень за фактами перешкоджань професійній діяльності журналістів в Україні. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Олександр Ковтун, передає кореспондент РБК-Україна.

"За 5 місяців 2018 року дев’ять правопорушень вже направлено до суду. Щодо категорій злочинів, які направлені до суду, в цьому році - 20% це 345-1 стаття ККУ (Погороза або насильство щодо журналіста, - ред.), і 80%  - 171 стаття ККУ (перешкоджання діяльності журналіста, - ред.)", - розповів Ковтун.

За його словами, в поліції не спостерігають сталої тенденції щодо направлення кримінальних справ до суду.

"Щодо направлення до суду кримінальних правопорушень щодо перешкоджання журналістській діяльності  сталої тенденції немає. У 2013 році їх було 10 правопорушень, у 2014 році - 8, у 2015 - 12, у 2016 - 23 справи направлено до суду, у 2017 - 18", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перешкоджання роботі журналістів поліція відкрила майже 100 справ у 2018 році.

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Теги публікації: полиция, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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