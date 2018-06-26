Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

За перешкоджання роботі журналістів поліція відкрила майже 100 справ у 2018 році

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 15:40
Ілюстративне фото (menr.gov.ua)
Ілюстративне фото (menr.gov.ua)

Одна зі справ пов'язана із посяганням на життя журналіста

З початку 2018 року року поліцією розпочато 97 кримінальних проваджень щодо перешкоджання діяльності журналістів в Україні. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України Олександр Ковтун, передає кореспондент РБК-Україна.

"За 5 місяців цього року вже відкрито 97 кримінальних проваджень. Із них - 69 справ за статею 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста, - ред.), 23 справи - за статею 345-1 (погороза або насильство щодо журналіста, - ред.), чотири - за статею 347 ККУ (умисне знищення майна журналіста, - ред.), одне - за статею 348-1 ККУ (посягання на життя журналіста, - ред.)", - розповів Ковтун.

Він пояснив, що зростання кількості відкритих проваджень пов’язано з вступом у 2015 році у силу норм про кримінальну відповідальність за посягання на профдіяльність журналістів.

"Із 2013 року ми почали здійснювати моніторинг стану реєстрації кримінальних правопорушень, пов’язаних з перешкоджанням професійній діяльності журналістів. Так, у 2013 році було відкрито 161 провадження, у 2014 - 164, у 2015 - 120, у 2016 - 201. У 2017 році відбулось зростання - 255 злочинів. Це пов’язано з тим, що було розроблено методичні рекомендації щодо розслідування злочинів вказаної категорії. Слідчі отримали можливість визначати правильно кваліфікацію і проводити розслідування вказаних злочинів", - додав він.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" заявила про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині.

Нацполіція за три місяці відкрила 20 справ за фактом вчинення злочинів проти журналістів У СБУ прокоментували опублікований список із 47 журналістів
Теги публікації: журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся