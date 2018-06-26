За перешкоджання роботі журналістів поліція відкрила майже 100 справ у 2018 році

Одна зі справ пов'язана із посяганням на життя журналіста

З початку 2018 року року поліцією розпочато 97 кримінальних проваджень щодо перешкоджання діяльності журналістів в Україні. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України Олександр Ковтун, передає кореспондент РБК-Україна.

"За 5 місяців цього року вже відкрито 97 кримінальних проваджень. Із них - 69 справ за статею 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста, - ред.), 23 справи - за статею 345-1 (погороза або насильство щодо журналіста, - ред.), чотири - за статею 347 ККУ (умисне знищення майна журналіста, - ред.), одне - за статею 348-1 ККУ (посягання на життя журналіста, - ред.)", - розповів Ковтун.

Він пояснив, що зростання кількості відкритих проваджень пов’язано з вступом у 2015 році у силу норм про кримінальну відповідальність за посягання на профдіяльність журналістів.

"Із 2013 року ми почали здійснювати моніторинг стану реєстрації кримінальних правопорушень, пов’язаних з перешкоджанням професійній діяльності журналістів. Так, у 2013 році було відкрито 161 провадження, у 2014 - 164, у 2015 - 120, у 2016 - 201. У 2017 році відбулось зростання - 255 злочинів. Це пов’язано з тим, що було розроблено методичні рекомендації щодо розслідування злочинів вказаної категорії. Слідчі отримали можливість визначати правильно кваліфікацію і проводити розслідування вказаних злочинів", - додав він.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" заявила про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині.