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Політсила Ле Пен може здобути монобільшість в парламенті Франції, - опитування

Париж, Субота 22 червня 2024 17:29
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Політсила Ле Пен може здобути монобільшість в парламенті Франції, - опитування Фото: Марін Ле Пен, французький політик (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ультраправа партія "Національне об'єднання", лідеркою якої є проросійська політична діячка Марін Ле Пен, може здобути монобільшість на позачергових виборах до парламенту Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Інституту Odoxa для Le Nouvel Obs.

За даними опитування Інституту Odoxa, політсила Ле Пен може отримати 33% голосів у першому турі голосування, який відбудеться 30 червня. Такий результат може забезпечити "Національному об'єднанню" від 250 до 300 крісел у парламенті, тоді як абсолютна більшість становить 289 місць.

На другому місці, як свідчить опитування, може опинитися ліво-зелена коаліція "Новий народний фронт". За неї готові проголосувати 28% виборців, що забезпечить від 160 до 210 місць. А от ліберальна політсила президента Еммануеля Макрона може отримати лише 19% голосів - це від 70 до 120 крісел в парламенті.

Однак ситуація з голосами може змінитися в другому турі, який відбудеться 7 липня.

Позачергові вибори у Франції

Французький президент оголосив позачергові вибори до Національних зборів (нижньої палати парламенту) після поразки його партії на виборах до Європарламенту на початку червня.

Примітно, що перемогу на виборах в Європарламент у Франції здобула політсила Ле Пен.

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