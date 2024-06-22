Політсила Ле Пен може здобути монобільшість в парламенті Франції, - опитування

Ультраправа партія "Національне об'єднання", лідеркою якої є проросійська політична діячка Марін Ле Пен, може здобути монобільшість на позачергових виборах до парламенту Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Інституту Odoxa для Le Nouvel Obs.

За даними опитування Інституту Odoxa, політсила Ле Пен може отримати 33% голосів у першому турі голосування, який відбудеться 30 червня. Такий результат може забезпечити "Національному об'єднанню" від 250 до 300 крісел у парламенті, тоді як абсолютна більшість становить 289 місць.

На другому місці, як свідчить опитування, може опинитися ліво-зелена коаліція "Новий народний фронт". За неї готові проголосувати 28% виборців, що забезпечить від 160 до 210 місць. А от ліберальна політсила президента Еммануеля Макрона може отримати лише 19% голосів - це від 70 до 120 крісел в парламенті.

Однак ситуація з голосами може змінитися в другому турі, який відбудеться 7 липня.