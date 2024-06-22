Политсила Ле Пен может получить монобольшинство в парламенте Франции, - опрос

Ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийский политик Марин Ле Пен, может получить монобольшинство на внеочередных выборах в парламент Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Института Odoxa для Le Nouvel Obs.

По данным опроса Института Odoxa, политсила Ле Пен может получить 33% голосов в первом туре, который состоится 30 июня. Такой результат может обеспечить "Национальному объединению" от 250 до 300 кресел в парламенте, в то время как абсолютное большинство составляет 289 мест.

На втором месте, как свидетельствует опрос, может оказаться лево-зеленая коалиция "Новый народный фронт". За нее готовы проголосовать 28% избирателей, что обеспечит от 160 до 210 мест. А вот либеральная политсила президента Эммануэля Макрона может получить только 19% голосов - это от 70 до 120 кресел в парламенте.

Однако ситуация с голосами может измениться во втором туре, который состоится 7 июля.