В полиции заявили об уменьшении количества нарушений на дорогах в Киеве

Фото: автомобили на Европейской площади в Киеве (РБК-Украина)

Ежедневно в столице фиксируют около 15 тысяч нарушений ПДД

Полиция фиксирует уменьшение количества нарушений правил дорожного движения в Киеве. Это связано с установлением системы автофиксации нарушений на дорогах столицы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По словам Билошицкого, в начале запуска системы фиксировали более 100 тысяч нарушений в сутки, однако сейчас в среднем система ежедневно выявляет около 15 тысяч.

"То, что водители в этих местах снижают скорость, - уже положительный результат, камеры установлены в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель патрульной полиции рассказал, что самый высокий показатель превышения скорости в Киеве составляет 237 километров в час.

Напомним, система автофиксации нарушений ПДД в Киеве заработала 1 июня, на улицах столицы установили 20 камер.

Добавим, за первые пять дней работы система автофиксации в Киеве выявила более 200 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, нарушителей правил дорожного движения в Министерстве внутренних дел планируют отправлять на переобучение.

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Автор: Дмитрий Левицкий