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В МВД планируют отправлять нарушителей ПДД на переобучение

Новости » Общество     08.06.2020 - 19:34
В МВД планируют отправлять нарушителей ПДД на переобучение
Фото: автомобили (РБК-Украина)

В случае неоднократного нарушения водителем ПДД его смогут отправить на переаттестацию

Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушения на дорогах. В связи с этим Министерство внутренних дел планирует отправлять нарушителей правил дорожного движения на переобучение.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По его словам, инициатива ведомства будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению для водителей-нарушителей.

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - завил Мартыненко.

При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.

"Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого", - добавил советник.

Напомним, за первые пять дней работы камеры автофиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

Кроме того, 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныдвижениенарушения
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