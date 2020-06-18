ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поліції заявили про зменшення кількості порушень на дорогах в Києві

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 21:20
У поліції заявили про зменшення кількості порушень на дорогах в Києві
Фото: автомобілі на Європейській площі в Києві (РБК-Україна)

Щодня у столиці фіксують близько 15 тисяч порушень ПДР

Поліція фіксує зменшення кількості порушень правил дорожнього руху у Києві. Це пов'язано зі встановленням системи автофіксації порушень на дорогах столиці.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, на початку запуску системи фіксували понад 100 тисяч порушень на добу, однак зараз в середньому система щоденно виявляє близько 15 тисяч.

"Те, що водії в цих місцях знижують швидкість, - вже позитивний результат, камери встановлені в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод", - наголосив він.

Крім того, представник патрульної поліції розповів, що найвищий показник перевищення швидкості в Києві становить 237 кілометрів на годину.

Нагадаємо, система автофіксації порушень ПДР у Києві запрацювала 1 червня, на вулицях столиці встановили 20 камер.

Додамо, за перші п'ять днів роботи система автофіксації в Києві виявила понад 200 тисяч порушень правил дорожнього руху.

Крім того, порушників правил дорожнього руху в Міністерстві внутрішніх справ планують відправляти на перенавчання.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївПДДнарушения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся