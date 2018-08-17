Напад на Гандзюк: у поліції повідомили про затримання ще двох підозрюваних

Зокрема серед затриманих - громадян Г., який раніше був оголошений у розшук

Сьогодні, 17 серпня, Національна поліція спільно зі Службою Безпеки України затримали двох осіб, які підозрюються в організації та співучасті в замаху на вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як повідомляють в поліції, серед затриманих - громадян Г., який раніше був оголошений в розшук. Його зафіксували на відео камер спостереження, коли він купував сірчану кислоту.

"Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії. Щодо іншого учасника - слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Фото: затриманий (facebook.com/artem.shevchenko)

Раніше адвокат Гандзюк повідомляла, що у Служби безпеки України більше шансів розслідувати справу, ніж у поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами генерального прокурора України Юрія Луценка, у справі про замах на Гандзюк йдеться про те, що напад було скоєно на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України.

Зазначимо, поліція звернулася до громадян з проханням надавати будь-яку наявну інформацію, яка може допомогти слідству у справі замаху на Гандзюк.