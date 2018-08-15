Защита Гандзюк считает, что у СБУ больше шансов расследовать дело, чем у полиции

По словам Закревской, у СБУ нет конфликта интересов с Гандзюк

У Службы безопасности Украины (СБУ) больше шансов расследовать дело, чем у полиции. Такое мнение высказали адвокат советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк Евгения Закревская в эфире "Громадского".

По словам Закревской, у СБУ нет конфликта интересов с Гандзюк. Она также добавила, что для того, чтобы проверить версию Гандзюк, нужно "не быть полицией".

"У Службы безопасности, согласно информации потерпевшей, что касается центрального СБУ, нет конфликта интересов (с Екатериной Гандзюк, - ред.). Это абсолютно реальная версия потерпевшей - о причастности полиции (к нападению, - ред.). Для того, чтобы проверить версию, нужно все таки не быть полицией", - отметила она.

Вместе с тем, адвокат добавила, что СБУ потеряли время, поскольку начала расследование позже, чем полиция и она не получила информации от полиции.

"Поэтому я думаю, что у СБУ больше шансов (раскрыть дело, - ред.) и надежд на СБУ больше. Но проблема в том, что они уже потеряли время...они начали расследование позже, они не получили информации от полиции, я не уверена, что они ее получают, они скорее догонят, чем получат информацию", - сказала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в деле о покушении на Гандзюк говорится о том, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов по содействию сепаратистских организаций на территории юга Украины.

Отметим, полиция обратилась к гражданам с просьбой предоставлять любую имеющуюся информацию, которая может помочь следствию по делу о покушении на Гандзюк.