Луценко рассказал о заказчиках покушения на Гандзюк

По словам Луценко, нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и госорганов при содействии сепаратистских организаций

В деле о покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк говорится о том, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Сообщается, что целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны.

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении на убийство Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей.