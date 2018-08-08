Луценко рассказал о заказчиках покушения на Гандзюк

Новости Общество 08.08.2018 - 21:48
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

По словам Луценко, нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и госорганов при содействии сепаратистских организаций

В деле о покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк говорится о том, что нападение было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Сообщается, что целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны.

Луценко рассказал о заказчиках покушения на ГандзюкФото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советника мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении на убийство Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги:  Юрий Луценко,  ГПУ,  нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС