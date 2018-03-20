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В полиции рассматривают пять версий гибели Волошина

НовостиОбщество    20.03.2018 - 17:17
Фото: Владислав Волошин (Владимир Болохов facebook)
Фото: Владислав Волошин (Владимир Болохов facebook)

Сейчас проводятся все необходимые экспертизы

Полиция николаевской области рассматривает пять версий гибели руководителя областного аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области на многочисленные обращения средств массовой информации и граждан сообщает, что расследование по делу Владислава Волошина проходит тщательно и беспристрастно. Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы", - говорится в сообщении.

Так, рассматриваются пять версий совершения преступления: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и. о. директора, самоубийство через взаимоотношения в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Правоохранители установили круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

 

Слідство розглядає всі можливі версії по справі Владислава Волошина Головне управління Національної поліції в...

Опубліковано Поліція Миколаївської області 20 березень 2018 р.

Напомним, в Николаеве жители города во вторник, 20 марта, собрались возле здания Областной государственной администрации (ОГА) с требованием прозрачного расследования смерти Волошина. Также митингующие требовали оставки председателя ОГА Алексея Савченко.

Как известно, Волошин застрелился в собственной квартире в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года.

 

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Теги: Николаев, полиция
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