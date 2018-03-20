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У поліції розглядають п'ять версій загибелі Волошина

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 17:17
Фото: Владислав Волошин (Володимир Болохов facebook)
Фото: Владислав Волошин (Володимир Болохов facebook)

Зараз проводяться всі необхідні експертизи

Поліція миколаївської області розглядає п'ять версій загибелі керівника обласного аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Головне управління Національної поліції у Миколаївській області на численні звернення засобів масової інформації та громадян повідомляє, що розслідування у справі Владислава Волошина проходить ретельно і неупереджено. Зараз призначені і проводяться всі необхідні можливі експертизи", - йдеться в повідомленні.

Так, розглядаються п'ять версій скоєння злочину: самогубство в стані душевного хвилювання, самогубство вчинене у зв'язку з професійною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємини в сім'ї, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби в ЗСУ, і нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

Правоохоронці встановили коло осіб, які вже допитуються і будуть допитані найближчим часом, проводяться слідчі дії.

 

Слідство розглядає всі можливі версії по справі Владислава Волошина Головне управління Національної поліції у...

Опубліковано Поліція Миколаївської області 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, в Миколаїві жителі міста у вівторок, 20 березня, зібралися біля будівлі Обласної державної адміністрації (ОДА) з вимогою прозорого розслідування смерті Волошина. Також мітингувальники вимагали відставки голови ОДА Олексія Савченка.

Як відомо, Волошин застрелився у власній квартирі в Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року.

 

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Теги: Миколаїв, полиция
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