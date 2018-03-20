В Николаеве требовали прозрачного расследования смерти Волошина и отставки Савченко

В Николаеве жители города во вторник, 20 марта, собрались возле здания Областной государственной администрации (ОГА) с требованием прозрачного расследования смерти военного летчика Владислава Волошина. Также митингующие требовали оставки председателя ОГА Алексея Савченко, передает "НикВести".

Сообщается, что у здания ОГА собралось несколько сотен человек, включая представителей различных общественных организаций и депутатов. Также митингующие подготовили обращение к президенту Украины Петру Порошенко с требованием отправить в отставку Алексея Савченко. Во время митинга проходил сбор подписей под этим обращением.

Представители общественности заявили, что считают главу облгосадминистрации причастным к самоубийству николаевского героя-летчика, исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аеропорт" Владислава Волошина.

Фото: митинг в Николаеве за отставку главы ОГА (facebook.com nikvesti)

"Сегодня мы собрались, чтобы обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он отправил в отставку Алексея Савченко, главу Николаевской облгосадминистрации. Мы считаем, что этот человек не имеет права больше занимать эту должность", - сказала руководитель Николаевской областной организации "ДемАльянс" Евгения Матейчук, которая возглавила митинг.

Также участники митинга расклеили на входной двери в Николаевскую ОГА плакаты с надписью "Отставка Савченко".

Напомним, в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

Позже стало известно, что чиновники Николаевской ОГА заставляли Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт аэропорта, который начался в 2017 году.