В полиции рассказали, сколько преступлений раскрыли в Киеве с помощью камер наблюдения

Фото: Андрей Крищенко (npu.gov.ua)

За год внедрения системы "Безопасный город" в столице установили почти 7 тысяч камер наблюдения

В Киеве с помощью "умных" камер наблюдения за год Национальная полиция раскрыла 2,5 тысячи уголовных преступлений. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Он отметил, что за год внедрения системы "Безопасный город2 в столице установили почти семь тысяч камер наблюдения.

"С помощью камер раскрываются наиболее тяжкие преступления и убийства, и похищения, и разбои. Также с их помощью мы контролируем массовые мероприятия", - сказал Корищенко.

Глава столичной полиции также сообщил, что к уголовным делам привлекли 300 терабайт информации, полученной с камер наблюдения.

Напомним, в комнатах полиции в харьковском метро установят камеры видеонаблюдения. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, такое решение было принято после того, как группа сотрудников сектора патрульной полиции, которые несли службу на станции метро "Южный вокзал", была уличена в издевательствах над задержанными и вымогательстве у них денег за непривлечение к административной ответственности.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2017 года власти Киева анонсировали, что планируют установить камеры видеонаблюдения возле трех памятников столицы.