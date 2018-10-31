У поліції розповіли, скільки злочинів розкрили у Києві за допомогою камер спостереження

Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

За рік впровадження системи "Безпечне місто" у столиці встановили майже 7 тисяч камер спостереження

У Києві за допомогою "розумних" камер спостереження за рік Національна поліція розкрила 2,5 тисячі кримінальних злочинів. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Він зазначив, що за рік впровадження системи "Безпечне місто" у столиці встановили майже сім тисяч камер спостереження.

"За допомогою камер розкриваються найбільш тяжкі злочини і вбивства, і викрадення, і розбої. Також за їх допомогою ми контролюємо масові заходи", - сказав Крищенко.

Очільник столичної поліції також поінформував, що до кримінальних справ долучили 300 терабайт інформації, отриманої з камер спостереження.

Нагадаємо, у кімнатах поліції у харківському метро встановлять камери відеоспостереження. За словами начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області Олега Беха, таке рішення було прийнято після того, як група співробітників сектора патрульної поліції, які несли службу на станції метро "Південний вокзал", була викрита в знущаннях над затриманими і вимаганні у них грошей за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді 2017 року влада Києва анонсувала, що планує встановити камери відеоспостереження біля трьох пам'ятників столиці.