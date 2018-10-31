ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У поліції розповіли, скільки злочинів розкрили у Києві за допомогою камер спостереження

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 13:11
Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)
Фото: Андрій Крищенко (npu.gov.ua)

За рік впровадження системи "Безпечне місто" у столиці встановили майже 7 тисяч камер спостереження

У Києві за допомогою "розумних" камер спостереження за рік Національна поліція розкрила 2,5 тисячі кримінальних злочинів. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Він зазначив, що за рік впровадження системи "Безпечне місто" у столиці встановили майже сім тисяч камер спостереження.

"За допомогою камер розкриваються найбільш тяжкі злочини і вбивства, і викрадення, і розбої. Також за їх допомогою ми контролюємо масові заходи", - сказав Крищенко.

Очільник столичної поліції також поінформував, що до кримінальних справ долучили 300 терабайт інформації, отриманої з камер спостереження.

Нагадаємо, у кімнатах поліції у харківському метро встановлять камери відеоспостереження. За словами начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області Олега Беха, таке рішення було прийнято після того, як група співробітників сектора патрульної поліції, які несли службу на станції метро "Південний вокзал", була викрита в знущаннях над затриманими і вимаганні у них грошей за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді 2017 року влада Києва анонсувала, що планує встановити камери відеоспостереження біля трьох пам'ятників столиці.

Керівнику управління главку поліції в Києві оголосили про підозру в незаконному збагаченні Правоохоронці затримали та видворили з України "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський"
Новини України КиївполицияАндрій Крищенковидеонаблюдение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся