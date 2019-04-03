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В полиции рассказали подробности взрыва в Одессе

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 20:10
В полиции рассказали подробности взрыва в Одессе
Фото: место взрыва (dumskaya.net)

В результате взрыва на дороге образовалась провалина

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, взрыв в Одессе под асфальтовым покрытием произошел во время проверки новой газовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате взрыва на дороге образовалась провалина и несколько автомобилей получили механические повреждения.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины взрыва выясняются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, что сегодня днем в Одессе прогремел мощный взрыв под автомобилем, который был припаркован между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана. Пострадавших нет, но было парализовано движение трамваев.

Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованном автомобиле, сообщил, что ощущался едкий запах газа. В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль - Toyota. У него вылетело заднее стекло. Водитель BMW от госпитализации отказался.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. В результате взрыва пострадали четыре человека.

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