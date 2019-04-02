В военной академии в Санкт-Петербурге произошел взрыв

Фото: военная академия Можайского (wikipedia.org/Екатерина Борисова)

Во время взрыва пострадали четыре человека

В военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, которая находится в Санкт-Петербурге, произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии. По предварительной информации, взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас.

"В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сообщает источник агенства.

Академия имени Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генерального штаба и других силовых ведомств.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье в результате взрыва один ребенок погиб, а еще один был доставлен в больницу. По предварительной информации, взорвалась граната.

Кроме того, в Мексике в результате взрыва в одной из больниц Мехико пострадали по меньшей мере 14 человек. Среди пострадавших девять женщин и пять мужчин в возрасте от 33 до 81 года, большинство из них получили ожоги. Причину взрыва не установили. По предварительной информации, произошла утечка азота и кислорода.