ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поліції розповіли деталі вибуху в Одесі

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 20:10
У поліції розповіли деталі вибуху в Одесі
Фото: місце вибуху (dumskaya.net)

В результаті вибуху на дорозі утворилася провалина

У поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, вибух в Одесі під асфальтовим покриттям стався під час перевірки нової газової труби. Про це повідомляє прес-служба поліції.

В результаті вибуху на дорозі утворилася провалина та декілька автомобілів отримали механічні пошкодження. 

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини та причини вибуху з’ясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України", - повідомили у прес-службі поліції.

Зазначимо, що сьогодні вдень в Одесі пролунав потужний вибух під автомобілем, який був припаркований між 6-ою і 7-ою станціями Великого Фонтану. Постраждалих немає, натомість був паралізований рух трамваїв. 

Водій BMW, який у момент вибуху знаходився в припаркованому автомобілі, повідомив, що відчувався їдкий запах газу. В результаті вибуху постраждав ще один припаркований автомобіль - Toyota. У нього вилетіло заднє скло. Водій BMW від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі стався вибух у військово-космічної академії імені А. Ф. Можайського. В результаті вибуху постраждали чотири людини.

Через вибух на Філіппінах постраждали шестеро дітей У Міноборони РФ назвали причину вибуху в академії Санкт-Петербурга
Вибори 2019 Результати виборів президента України Зеленський погодився на дебати
Новини України ОдесаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся