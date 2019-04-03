У поліції розповіли деталі вибуху в Одесі

Фото: місце вибуху (dumskaya.net)

В результаті вибуху на дорозі утворилася провалина

У поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, вибух в Одесі під асфальтовим покриттям стався під час перевірки нової газової труби. Про це повідомляє прес-служба поліції.

В результаті вибуху на дорозі утворилася провалина та декілька автомобілів отримали механічні пошкодження.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини та причини вибуху з’ясовуються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України", - повідомили у прес-службі поліції.

Зазначимо, що сьогодні вдень в Одесі пролунав потужний вибух під автомобілем, який був припаркований між 6-ою і 7-ою станціями Великого Фонтану. Постраждалих немає, натомість був паралізований рух трамваїв.

Водій BMW, який у момент вибуху знаходився в припаркованому автомобілі, повідомив, що відчувався їдкий запах газу. В результаті вибуху постраждав ще один припаркований автомобіль - Toyota. У нього вилетіло заднє скло. Водій BMW від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі стався вибух у військово-космічної академії імені А. Ф. Можайського. В результаті вибуху постраждали чотири людини.