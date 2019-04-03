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В Одессе прогремел мощный взрыв

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 15:36
В Одессе прогремел мощный взрыв
Фото: взрыв в Одессе (dumskaya.net)

По предварительной информации, взрыв произошел под землей

В Одессе прогремел мощный взрыв под автомобилем, который был припаркован между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана. Об этом сообщает издание "Думская".

Как сообщают очевидцы, от взрыва автомобиль отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие. 

"По предварительной информации, взрывного устройства не было, пострадавших нет. Полиция выясняет, что произошло на самом деле", - заявили изданию в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, городские службы. Движение трамваев парализовано. Патрульные осуществляют отвод транспорта.

По предварительной информации, взрыв произошел под землей. Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованном автомобиле, сообщил, что чувствовался едкий запах газа.

В результате взрыва пострадал еще один припаркованный автомобиль - Toyota. У него вылетело заднее стекло. Водитель BMW от госпитализации отказался.

 

Фото: взрыв в Одессе "Думская"

Ранее РБК-Украина сообщало, что в в Мексике в результате взрыва в одной из больниц Мехико пострадали по меньшей мере 14 человек. Среди пострадавших девять женщин и пять мужчин в возрасте от 33 до 81 года, большинство из них получили ожоги. Причину взрыва не установили. По предварительной информации, произошла утечка азота и кислорода.

Кроме того, 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. В результате взрыва пострадали четыре человека. 

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