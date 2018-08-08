В полиции рассказали подробности конфликта в университете "Украина"

Конфликт возник из-за право собственности на один из корпусов университета

В национальной полиции Украины рассказали подробности по поводу конфликта вокруг открытого международного университета развития человека "Украина", который произошел вечером во вторник, 7 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Отмечается, что правоохранителям вчера вечером поступило сообщение о том, что неизвестные в масках зашли в корпус университета и заблокировали его работу.

"На месте происшествия полицейские пообщались с представителями обеих сторон и установили, что конфликт возник из-за право собственности на один из корпусов университета, то есть находится в гражданско-правовой плоскости", - указано в сообщении.

Как установили правоохранители, еще в 2008 году университет получил в банке кредит, при этом отдав под залог здание учебного заведения общей площадью 3495 кв. м на улице Львовской, 23.

В 2017 году университета насчитали долг. Уже 22 сентября 2017 года банк продал ООО "Ф" требования по кредиту университета, а в октябре ООО "Ф" уступило часть прав требований к ООО "О".

"То есть между указанными компаниями был заключен договор уступки прав по ипотечному договору на основании статьи 37 ЗУ "Об ипотеке". Следовательно, в соответствии с Государственным реестром имущественных прав на недвижимое имущество, собственником части здания, которую до вчерашнего дня использовал университет, есть с 21.11.2017 года ООО "О". Соответствующие документы вчера предоставил адвокат владельца, который прибыл в университет вместе с представителями охранной фирмы", - пояснили в полиции.

На сегодня также известно, что между обществом и университетом продолжаются судебные процессы. До сих пор судебных решений, которые бы ограничивали право собственника на использование имущества, нет.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего полицейские зарегистрировали материалы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, пообщались с представителями обеих сторон, а затем после первоочередной проверки будет предоставлена правовая оценка этому событию", - отметили в Нацполиции.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 7 августа, в университете "Украина" в Киеве возник конфликт. Ранее в полиции отмечали, что причиной стала неуплата аренды.