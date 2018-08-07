Робота приймальної комісії навчального закладу була паралізована орієнтовно з 17:00

В одному з університетів Києва виник конфлікт через несплату оренди. Про це РБК-Україна повідомила спікер Головного управління Національної поліції у Києві Оксана Блищик.

"Цивільно-правові відносини: попередньо відомо, що конфлікт між орендатором і орендодавцем. Орендар не сплачував гроші за оренду приміщення. На місці патрульні і слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції", - повідомила Блищик.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна президент відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петро Таланчук, робота приймальної комісії навчального закладу була паралізована орієнтовно з 17.00.

"Ця проблема виникла, коли ліквідували банк "Хрещатик", де у нас була частина непогашеного кредиту і коли почались торги, одна фірма викупила цей борг і хотіла плести з нас нитки. Ми подали до суду, де по цей час продовжується боротьба... Потім приїхало чотири автобуси молодих людей, заблокували корпус і зняли нашу охорону... Робота приймальної комісії була паралізована. Вони приїхали близько 17.00", - розповів Таланчук.

Нагадаємо, в Одеському національному медичному університеті (ОНМедУ) призначено виконуючого обов'язки ректора. Ним став Костянтин Аймедов. 20 липня він приступив до роботи. У відділі канцелярії Одеського медуніверситету 20 липня було зареєстровано відповідний наказ.