У поліції розповіли подробиці конфлікту в університеті "Україна"

Конфлікт в виник через право власності на один із корпусів університету

У національній поліції України розповіли подробиці з приводу конфлікту навколо відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", який стався ввечері у вівторок, 7 серпня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронцям вчора ввечері надійшло повідомлення про те, що невідомі у масках зайшли в корпус університету і заблокували його роботу.

"На місці події поліцейські поспілкувалися із представниками обох сторін і встановили, що конфлікт виник через право власності на один із корпусів університету, тобто перебуває у цивільно-правовій площині", - зазначено в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, ще у 2008 році університет отримав у банку кредит, заставивши при цьому будівлю навчального закладу загальною площею 3495 кв.м на вулиці Львівській, 23.

У 2017 році університету нарахували борг. Уже 22 вересня 2017 року банк продав ТОВ "Ф" вимоги за кредитом університету, а в жовтні ТОВ "Ф" відступило частину прав вимог до ТОВ "О".

"Тобто між вказаними компаніями був укладений договір відступлення прав за іпотечним договором на підставі статті 37 ЗУ "Про іпотеку". Відтак, відповідно до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, власником частини будівлі, яку до вчорашнього дня використовував університет, є із 21.11.2017 року ТОВ "О". Відповідні документи вчора надав адвокат власника, який прибув в університет разом із представниками охоронної фірми", - пояснили у поліції.

На сьогодні також відомо, що досі між товариством та університетом тривають судові процеси. Досі судових рішень, які би обмежували право власника на використання майна, немає.

"Для встановлення всіх обставин події поліцейські зареєстрували матеріали у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції, поспілкувалися із представниками обох сторін, а відтак після першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події", - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 7 серпня, в університеті "Україна" в Києві виник конфлікт. Попередньо у поліції зазначали, що причиною стала несплата оренди.