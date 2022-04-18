В полиции рассказали, что на "Азовстали" в Мариуполе находится много гражданских
На территории завода "Азовсталь", вокруг которого ведутся активные бои в заблокированном Мариуполе Донецкой области, находится большое количество гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира патрульной полиции Донецкой области Михаила Вершинина в интервью местному изданию Mrpl.city.
"Женщины, дети, старики и грудные дети, в том числе. Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежища, которые позволяют какое-то время пережить обстрелы", - отметил Вершинин.
Он также рассказал, что российские оккупанты используют мирное население для раскопок завалов, сбора трупов и организации массовых захоронений. При этом жители Мариуполя трудятся за еду.
"Российская армия просто прибирает следы своей деятельности после обстрелов", - отметил патрульный.
Вершинин подтвердил, что мирных жителей заставляют надевать белые повязки (на правую ногу и левую руку). Точно такая же маркировка есть у российских военных.
"Они выводят местное население в ранг комбатантов, помечая их таким образом. Потом специально отправляют этих людей на точки, где происходит огневой контакт между сторонами и эти люди могут погибнуть", - заявил Вершинин.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшее время российские войска хотят добить и уничтожить Донбасс.
Мы также писали о том, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города Мариуполь больше не существует.
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