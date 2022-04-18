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У поліції розповіли, що на "Азовсталі" в Маріуполі знаходиться багато цивільних

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Маріуполь, Понеділок 18 квітня 2022 01:46
У поліції розповіли, що на "Азовсталі" в Маріуполі знаходиться багато цивільних Фото: "Азовсталь" (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

На території заводу" Азовсталь", навколо якого ведуться активні бої в заблокованому Маріуполі Донецької області, знаходиться велика кількість цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира патрульної поліції Донецької області Михайла Вершиніна в інтерв'ю місцевому виданню Mrpl.city.

"Жінки, діти, люди похилого віку і немовлята, в тому числі. Ці люди ховалися від обстрілів, тому що тут є притулки, які дозволяють якийсь час пережити обстріли",-зазначив Вершинін.

Він також розповів, що російські окупанти використовують мирне населення для розкопок завалів, збору трупів і організації масових поховань. При цьому жителі Маріуполя трудяться за їжу.

"Російська армія просто прибирає сліди своєї діяльності після обстрілів", - зазначив патрульний.

Вершинін підтвердив, що мирних жителів змушують надягати білі пов'язки (на праву ногу і ліву руку). Точно таке ж маркування є у російських військових.

"Вони виводять місцеве населення в ранг комбатантів, позначаючи їх таким чином. Потім спеціально відправляють цих людей на точки, де відбувається вогневий контакт між сторонами і ці люди можуть загинути", - заявив Вершинін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що найближчим часом російські війська хочуть добити і знищити Донбас.

Ми також писали про те, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, через постійні обстріли з боку окупантів, міста Маріуполь більше не існує.

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