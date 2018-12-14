В полиции прокомментировали конфликт в Институте сердца с активистами С14

ВАЖЛИВО! Зараз! Братиславська, 5А. Прошу журналістів і небайдужих підтягнутись. Поліція вже їде. Прямо зараз керівник Інституту серця Боріс Тодуров і його посіпаки незаконно утримують дівчину і двох хлропців, активістів організації СІЧ. Дівчину блокує безпосередньо Тодуров і 5-6 чоловік охорони. Не дають вільно пересуватись і подзвонити. Провокують. Вже десь хвилин 40. А справа в чому. Вчора Тодуров зібрав трудовий колектив в актовому залі і два якихось "кризових менеджери" проводили лікарям тренінг про кейс Крисіна і "протидію атакам активістів". Розбирали записи з камер спостереження, як до Крисіна в палату заходили, скільки людей було, як координувались. Справа в тому, що наступного тижня в Існтитуті серця голосування за головного лікаря. І це Тодуров так готується до надзвичайних ситуацій. Крисіна ж вчора при розборі ситуацій вважали жертвою. Вчора ж Тодуров і ко провели тренування по тому, як наступного разу треба буде блокувати активістів, втрачати свідомість і провокувати конфлікт щоб зазняти це і виглядати жертвами атак. Сьогодні на 14:00 у них мало бути "закріплення матеріалу" ну і власне туди пішли активісти з камерами що б по тихому зняти цей процес. Дівчина просто сиділа в актовому і вела зйомку, це не заборонено. Причому туди зігнали всіх лікарів і технічний персонал. Нагадаю, що в лютому активісти знайшли Крисіна в дитячому відділенні Інституту серця, там він там переховувався від суду. В палаті з Крисіним тоді сидів і розмовляв чоловік зав.відділенням Ірини Аксьонової. Потрапив туди Крисін по команді Тодурова. Крисіна тоді полили зеленкою і в той же день він з дитячого відділення спетляв. Зараз Крисін в тюрмі. Так от в Інституті Серця ніхто за те, що переховували злочинця, не поніс. Репост!