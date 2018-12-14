В полиции прокомментировали конфликт в Институте сердца с активистами С14

В столичной полиции уверяют, что в Институте сердца никого не задерживали
Активистов организации С14 не задерживали Институте сердца. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Деснянского района столичной полиции Наталья Федоровская.
Опубліковано Маркіяном Яциняком П'ятниця, 14 грудня 2018 р.
Она подчеркнула, что полиция никого не задерживала.
Фото: место происшествия
"Полиция работает на месте. В 15:55 пришло сообщение о конфликте на Братиславской, 5а (Институт сердца). Сейчас работает следственно-оперативная группа там. Ни усиленного режима нет. Никаких задержанных у нас нет", - сказала Федоровская.
При этом в С14 отмечают, что у девушки забирают телефон, а активистов организации не пускают к "заложникам".
ВАЖЛИВО! Зараз! Братиславська, 5А. Прошу журналістів і небайдужих підтягнутись. Поліція вже їде. Прямо зараз керівник Інституту серця Боріс Тодуров і його посіпаки незаконно утримують дівчину і двох хлропців, активістів організації СІЧ. Дівчину блокує безпосередньо Тодуров і 5-6 чоловік охорони. Не дають вільно пересуватись і подзвонити. Провокують. Вже десь хвилин 40. А справа в чому. Вчора Тодуров зібрав трудовий колектив в актовому залі і два якихось "кризових менеджери" проводили лікарям тренінг про кейс Крисіна і "протидію атакам активістів". Розбирали записи з камер спостереження, як до Крисіна в палату заходили, скільки людей було, як координувались. Справа в тому, що наступного тижня в Існтитуті серця голосування за головного лікаря. І це Тодуров так готується до надзвичайних ситуацій. Крисіна ж вчора при розборі ситуацій вважали жертвою. Вчора ж Тодуров і ко провели тренування по тому, як наступного разу треба буде блокувати активістів, втрачати свідомість і провокувати конфлікт щоб зазняти це і виглядати жертвами атак. Сьогодні на 14:00 у них мало бути "закріплення матеріалу" ну і власне туди пішли активісти з камерами що б по тихому зняти цей процес. Дівчина просто сиділа в актовому і вела зйомку, це не заборонено. Причому туди зігнали всіх лікарів і технічний персонал. Нагадаю, що в лютому активісти знайшли Крисіна в дитячому відділенні Інституту серця, там він там переховувався від суду. В палаті з Крисіним тоді сидів і розмовляв чоловік зав.відділенням Ірини Аксьонової. Потрапив туди Крисін по команді Тодурова. Крисіна тоді полили зеленкою і в той же день він з дитячого відділення спетляв. Зараз Крисін в тюрмі. Так от в Інституті Серця ніхто за те, що переховували злочинця, не поніс. Репост!Опубліковано Євгеном Васильовичем П'ятниця, 14 грудня 2018 р.
Напомним, координатор С14 Сергей Мазур ранее заявил, что в Институте сердца в Киеве задержаны четверо гражданских активистов организации С14. Он подчеркивал, что активисты пришли посмотреть, как врач-кардиохирург Борис Тодуров проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам.
"Сейчас одну девочку зажали 6 человек и трех парней окружила охрана. К ней не пускают. Требуют все удалить", - отмечал координатор.
В феврале активисты С14 нашли соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина в Институте сердца в Киеве. После этого Минздрав обратился к директору Института сердца с требованием объяснить, почему Крысин находился в детском отделении учреждения.