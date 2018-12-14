В полиции подтвердили задержание активистов С14

Фото: задержание (facebook.com/Сергей Мазур)

В управление полиции для дачи объяснений доставили четырех человек

В полиции подтвердили задержание четырех человек в Институте сердца. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Столичные полицейские устанавливают причины конфликта в Институте сердца", - сказал Крищенко.

В полиции сообщили, что в управление полиции для дачи объяснений доставили четырех человек. Правоохранители уточнили, что около 16:00 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о конфликте в помещении Института сердца Министерства здравоохранения. На вызов выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления. Правоохранители установили, что конфликт с группой неизвестных возник во время собрания сотрудников медицинского учреждения.

"Правоохранители общаются с участниками происшествия для установления причин конфликта и обеспечивают нормальную работу заведения. Четырех человек для дачи объяснений доставили в управление полиции", - сообщил Крищенко.

Сведения о конфликте внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Напомним, ранее активист С14 Маркиян Яциняк сообщил РБК-Украина, что полиция в Институте сердца задержала троих активистов организации С14.

Координатор С14 Сергей Мазур ранее заявил, что в Институте сердца в Киеве задержаны четверо гражданских активистов организации С14. Он подчеркивал, что активисты пришли посмотреть, как врач-кардиохирург Борис Тодуров проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам.

В феврале активисты С14 нашли соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина в Институте сердца в Киеве. После этого Минздрав обратился к директору Института сердца с требованием объяснить, почему Крысин находился в детском отделении учреждения.