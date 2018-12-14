У поліції підтвердили затримання активістів С14

Фото: затримання (facebook.com/Сергей Мазур)

В управління поліції для дачі пояснень доставили чотирьох людей

У поліції підтвердили затримання чотирьох осіб в Інституті серця. Про це повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Столичні поліцейські встановлюють причини конфлікту в Інституті серця", - сказав Крищенко.

У поліції повідомили, що в управління поліції для дачі пояснень доставили чотирьох людей. Правоохоронці уточнили, що близько 16:00 в Деснянське управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт в приміщенні Інституту серця Міністерства охорони здоров'я. На виклик виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління. Правоохоронці встановили, що конфлікт з групою невідомих виник під час зборів співробітників медичного закладу.

"Правоохоронці спілкуються з учасниками події для встановлення причин конфлікту і забезпечують нормальну роботу закладу. Чотирьох осіб для дачі пояснень доставили в управління поліції", - повідомив Крищенко.

Відомості про конфлікт внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Після першочергової перевірки буде дана правова оцінка цієї події.

Нагадаємо, раніше активіст С14 Маркіян Яциняк повідомив РБК-Україна, що поліція в Інституті серця затримала трьох активістів організації С14.

Координатор С14 Сергій Мазур раніше заявив, що в Інституті серця у Києві затримано четверо цивільних активістів організації С14. Він підкреслював, що активісти прийшли подивитися, як лікар-кардіохірург Борис Тодуров проводить тренінги для медиків, як протидіяти активістам.

У лютому активісти С14 знайшли співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна в Інституті серця в Києві. Після цього МОЗ звернулося до директора Інституту серця з вимогою пояснити, чому Крисін перебував у дитячому відділенні установи.