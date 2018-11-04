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У поліції підтвердили смерть Гандзюк

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 13:43
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Зараз поліцейські проводять необхідні слідчі дії

У поліції підтвердили факт смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк в чергову частину від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, поширюваної в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії", - заявив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

 

Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк У лікарні померла Катерина Гандзюк
Новини України Катерина Гандзюк
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