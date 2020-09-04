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В полиции отреагировали на отказ Тернополя усиливать карантин

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция Тернополя не исключает привлечения к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной зоны" карантина. До вступления в силу новых карантинных ограничений правоохранители будут проводить превентивную работу.

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Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители заведений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в пределах законодательства", - сообщили в полиции.

Напомним, согласно последнему обновлению Тернополь попал в "красную зону" карантина.

Новые правила должны вступить в силу с понедельника, 7 сентября. В частности, в Тернополе должны запретить работу общественного транспорта, учебных заведений, в том числе дошкольных и школ. Межобластной транспорт и транзитный может совершать лишь высадку пассажиров.

При этом сегодня Тернопольский городской оперативный штаб принял решение, что в городе с понедельника все будет работать в обычном режиме. Единственным изменением будет то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить жителей при наличии справки или другого документа с места работы.

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