У поліції відреагували на відмову Тернополя посилювати карантин

Поліція Тернополя не виключає притягнення до відповідальності у разі відмови від виконання вимог "червоної зони" карантину. До вступу в силу нових карантинних обмежень правоохоронці будуть проводити превентивну роботу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Тернопільської області.

"Зараз буде здійснюватися превентивна діяльність про те, що потрібно дотримуватися вимоги законодавства. Будуть попереджатись перевізники, господарюючі суб'єкти, власники, керівники закладів. А там з понеділка будемо бачити. У разі порушень, поліція буде діяти в межах законодавства", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, згідно останнього оновлення Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину.

Нові правила повинні набути чинності з понеділка, 7 вересня. Зокрема, в Тернополі повинні заборонити роботу громадського транспорту, навчальних закладів, у тому числі дошкільних та шкіл. Міжобласний транспорт і транзитний може здійснювати лише висадку пасажирів.

При цьому сьогодні Тернопільський міський оперативний штаб прийняв рішення, що в місті з понеділка все буде працювати в звичайному режимі. Єдиною зміною буде те, що по місту їздитимуть так звані спецрейси, які будуть перевозити мешканців за наявності довідки або іншого документа з місця роботи.