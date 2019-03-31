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За период избирательной кампании получено более 5 тыс. сообщений о нарушениях, - МВД

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 12:53
За период избирательной кампании получено более 5 тыс. сообщений о нарушениях, - МВД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В течение вчерашнего дня было получено 356 сообщений

За период кампании выборов президента Украины всего было получено сообщение о свыше 5 тысяч ситуаций, которые связывают с нарушением избирательного законодательства. Об этом на брифинге рассказал советник министра МВД Иван Варченко.

В частности, он подвел итоги трех месяцев работы ведомства.

"За период избирательной кампании нами получено сообщение о свыше 5 тысяч ситуаций, которые связывают с нарушением избирательного законодательства. Из них - 356 сообщений в течение вчерашнего дня", - рассказал он.

По его словам, на кандидатов, которые нарушили законодательство в части агитации в день тишины, могут быть возложены определенные санкции.

Напомним, в ходе выборов президента Украины, по состоянию на 12:00 сегодня, 31 марта, было зафиксировано уже 284 заявления и сообщения о нарушениях.

РБК-Украина писало, что под Черниговом на избирательном участке бросили зажигательную смесь. Инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105. В частности, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

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