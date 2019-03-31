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Под Черниговом пытались поджечь избирательный участок

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 11:46
Под Черниговом пытались поджечь избирательный участок
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборах в Украине продолжают фиксировать нарушения

В ходе выборов в Украине под Черниговом на избирательном участке бросили зажигательную смесь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства внутренних дел.

Сообщается, что инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105. В частности, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

"Избирательный процесс не прекращался", - добавили в МВД.

Под Черниговом пытались поджечь избирательный участок

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области одна из участковых комиссий не получила дополнительные бюллетени, но открылась и предложила избирателям дождаться их. По данным наблюдателей ОПОРЫ, избиратели, которые приходят на участок, не могут проголосовать и начинают ссориться с членами комиссии.

Ранее также стало известно, что в Украине до сих пор не открылся один участок. Речь идет об Измаиле Одесской области. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, это произошло из-за проблемы с использованием печати "выбыл" на бюллетенях.

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