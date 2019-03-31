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В Чернигове неизвестный пригрозил взорвать штаб кандидата в президенты

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 12:56
В Чернигове неизвестный пригрозил взорвать штаб кандидата в президенты
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Нацполиция и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам

В полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов на выборах 2019. Об этом сообщает МВД в Twitter.

В МВД отметили, что полиция и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам.

В Чернигове неизвестный пригрозил взорвать штаб кандидата в президентыНапомним, в ходе выборов президента Украины, по состоянию на 12:00 сегодня, 31 марта, зафиксировано уже 284 заявления и сообщения о нарушениях.

"Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией. У нас уже три уголовных производства открыто по факту нарушений на выборах", - рассказали в МВД.

Также под Черниговом на избирательном участке бросили зажигательную смесь. Инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105. В частности, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области правоохранители получили сообщение о избиении одного из членов избирательной комиссии во время выборов президента Украины в воскресенье, 31 марта 2019.

За период избирательной кампании получено более 5 тыс. сообщений о нарушениях, - МВД Выборы президента Украины 2019: что нужно знать об избирательной кампании
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