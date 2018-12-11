У поліції спростували рейдерське захоплення медуніверситету в Одесі

Фото: Одму (facebook.com/yaroslava.vitko)

Поліція забезпечувала доступ судових виконавців до приміщення вишу

Вчора, 10 грудня, представники Національної поліції в Одеській області забезпечили доступ судових виконавців до приміщення Одеського Національного медичного університету, де ними було озвучено виконавчий припис за рішенням суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Нацональної поліції.

Як зазначається, після цього співробітники поліції покинули територію закладу. Також у поліції заперечують причетність до подій, які мали місце в подальшому у стінах університету.

"Поліцейські діяли відповідно до Постанови про залучення працівників поліції до проведення виконавчих дій від 7 грудня 2018 року, яку було направлено до виконання до Головного управління Національної поліції в Одеській області Другим Приморським відділом державної виконавчої служби міста Одеса", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці закликали сторони конфлікту вирішувати суперечки цивільно-правових відносин у судовому порядку.

Фото: постанови суду (npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що близько 8:00 невідомі силоміць захопили будівлю Національного медичного університету в Одесі і не пускають працівників на робочі місця.

У МОЗ заявили, що особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МОЗ 21 листопада 2018 року стало відомо про внесення запису до Єдиного державного реєстру (ЄДР) про виконання обов’язків ректора Одеського Національного медичного університету Юрієм Сухіним. МОЗ визнає в.о. ректора Констянтина Аймедова.