В Минздраве заявили о рейдерском захвате медуниверситета в Одессе

Фото: Одесский медуниверситет (facebook com/OdMedU)

Рейдерским захватом считают незаконное назначение в. о. ректора Юрия Сухина

Министерству здравоохранения (МОЗ) Украины 21 ноября 2018 года стало известно о внесении записи в Единый государственный реестр (ЕГР) об исполнении обязанностей ректора Одесского Национального медицинского университета Юрием Сухиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МОЗ.

Как отмечается, согласно украинского законодательства, внесении изменений в сведения ЕГР в части руководителя государственного предприятия, учреждения и организации предусматривает представление копии распорядительного акта органа управления о назначении или возложении обязанностей руководителя.

Однако в Минздраве отмечают, что не выдавали приказа о возложении обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета на Сухина. Кроме того, ранее в ответ на жалобу Минздрава Министерство юстиции Украины уже отменило решение о регистрации в ЕГР руководителем Одесского медуниверситета Сухина.

"Минздрав Украины считает внесение записи в ЕГР о Сухине Ю.В. рейдерским захватом Одесского национального медицинского университета и просит воздержаться от обработки документов с его подписью. Также сообщаем, что в связи со сложившейся ситуацией Минздрав Украины обратится в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения'я України во второй раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины поддержал усиление ряда инициатив, которые направлены на предупреждения рейдерства.